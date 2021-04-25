طريقة سحرية تقلل تكاليف كهرباء المكيفات بنسبة 80%

المستقلة /- لتخفيض فاتورة الكهرباء المرتفعة للتكييفات في شهور الصيف، كشف عدد من العلماء عن طريقة سحرية، تخفض الفاتورة بنسبة تصل إلى أكثر من 80%، وذلك من خلال طلاء أبيض جديد يمكنه تقليل درجة الحرارة في وقت النهار إلى نحو 8 درجات كاملة، فيما تصل درجات التبريد في المساء إلى نحو 12 درجة كاملة.

وقال أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة “بوردو” زولين روان، أن “الطلاء الأبيض” يتكون من مزج عدد من المركبات الكيميائية البسيطة، حيث يعمل على عكس الضوء، نحو 98.1% من ضوء الشمس، وتبريد الأسطح، لأقل من درجة الهواء المحيط ، مقارنة بباقي الدهانات البيضاء الأخرى، حيث ان مادة ثاني أكسيد التيتانيوم الممزوجة في هذا الطلاء تتمكن من عكس ضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية.

كما استخدم الباحثون أيضا مركبات أخرى مثل كربونات الكالسيوم الموجود في الأصداف البحرية والحجر الجيري، وكبريتات الباريوم المستخدم في تصوير الأشعة السينية وإنتاج البلاستيك.