طريقة تفعيل بصمة الوجه في آيفون

المستقلة /- تسعي معظم شركات الهواتف الذكية فى العالم لتقديم أفضل سبل الحماية و الخصوصية لمستخدميها، ولتشجيع أكبر عدد ممكن من المستهلكين للإقبال على هواتفها الجديدة التى تدعم هذه الميزات، لذلك يشهد كل عام ظهور تقنية جديدة متعلقة بالخصوصية و الحماية.

وبحسب موقع indiatoday، تعد إجراءات الخصوصية من أفضل خواص الهواتف الذكية، لحفظ المستخدم للمعلومات والصور الخاصة به، دون أن يراها المتطفلون على الهاتف، و إذا كنت لم تفعل بعد هذه المزية عليك تشغياها فوراُ.

تتنوع ميزة غلق الشاشة من كلمات المرور وبصمات الإصابع و حتى الرسومات، إلا أنه فى عام 2017 شهد العالم ظهور جيل آيفون الجديد X الذى جاء لأول مرة بميزة التعرق على الوجه Face id، حيث يتم إستخدام الكاميرا الأمامية لمسح بصمة الوجه لفتح الهاتف، وذلك من خلال مستشعر دقة للوجه و ما يطرأ عليه من تغيرات بمرور الزمن.

و لتفعيل هذه الميزة على هاتفك بداية من آيفونX وصولًا لـ آيفون 12 برو عليك إتباع الخطوات التالية:

1- اذهب إلى Settings واختر Face ID.

2- اضغط على Face ID & Passcode

3- سيطلب منك أن تضع بصمة وجهك عن طريق الضغط على Get Started.

4- إدخل كلمة المرور لتمكين هذه الخطوة، وإذا كنت لا تملك رمزًا اصنع واحدا.

يجب عليك فى حالة ارتداء نظارة أن تفعل الميزة و أنت ترتديها حتى تقرأ بصمة وجهك بها أو بدونها، وبمجرد تفعيل الخاصية سيتم التعرف على وجهك في كل مرة تفتح فيها هاتفك.