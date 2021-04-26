 مصر.. طرد مندوب وزارة الصحة من لجنة بمجلس النواب لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إخراج أحد مندوبي وزارة الصحة من اجتماع اللجنة المنعقد الآن، بعدما تسبب في حالة غضب شديدة بين النواب، بعدما قام خلال الاجتماع وطلب عدم مهاجمة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة آخر المستجدات لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بمحافظة سوهاج، ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبرا خيت المركزي بمحافظة البحيرة، ومن النائبة ألفت المزلاوي، بشأن سرعة فتح مستشفى الإدمان بيلصفوة بمحافظة سوهاج، ومن النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن سرعة إحلال وتجديد مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج، ومن النائب محمود أبو الخير، بشأن نقص الإمكانيات والمستلزمات والأدوية بجميع مستشفيات محافظة سوهاج المركزية والعامة.

وخلال المناقشات والتي شهدت حالة غضب شديدة بين نواب سوهاج، وعدد من النواب الآخرين، داخل الاجتماع، وانتقادات من النواب لوزيرة الصحة والمطالبة باستدعائها، قام أحد مندوبي وزارة الصحة، وقال: “لو سمحتوا محدش يهاجم شخص الوزيرة”.

وتسبب موظف وزارة الصحة في غضب النواب، والذين طالبوا بإخراجه من الاجتماع وأن تحقق الوزارة فيما وصفوه بتجاوزه ضد النواب، رافضين طريقته في الحديث مع مجلس النواب، وصاح النواب: “لازم يخرج برة”.

وقال النائب ضياء داود: “انت جاي تعلمنا في مجلس النواب نقول ايه، هذا غير مقبول، دا تجاوز، ولازم يطلع برة”، وتابع: “كدا هتديله ترقية الوزيرة، دا لازم يتحال للتحقيق”.

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