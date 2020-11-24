طرح التريلر الرسمى للجزء الثاني من فيلم The Boss Baby ( فيديو)

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المستقلة/ منى شعلان/ طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأنيميشن والرسوم المتحركة The Boss Baby، التريلر الرسمى للجزء الثاني ، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر ، تمهيداً لعرضه فى دور العرض السينمائي ، يوم 26 مارس المقبل.

فيلم the boss baby “، تم عرضه لأول مرة عام 2017 ، وبلغت ميزانية إنتاجه أكثر من 125 مليون دولار أمريكي، وحقق إيرادات وصلت إلى 528 مليون دولار أمريكي، وترشح إلى العديد من الجوائز.

الفيلم مأخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم صدر عام 2010، للكاتب لمارلا فريزي ، وتدور أحداثه حول طفل ذى قدرات خاصة، يسعى لإيقاف مؤامرة غادرة من قبل المدير التنفيذى لشركة جرو.

الفيلم من بطولة أليك بالدوين، وباتون أوزوالت، وستيف بوشيمى، وليزا كودرو، وجيمى كيميل، وفيفان يى، ومن تأليف مارلا فرازى، ومايكل مكوليرس، وإخراج توم ماكجراث مخرج فيلم Megamind وThe Penguins of Madagascar وMadagascar.

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طرح التريلر الرسمى للجزء الثاني من فيلم The Boss Baby ( فيديو)

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