طرح البوستر الرسمي لمسلسل “الطاووس” لـ جمال سليمان

المستقلة/- منى شعلان/ يواصل النجم السوري جمال سليمان تصوير مسلسله الجديد “الطاووس” والذي يشارك به في الموسم الرمضاني 2021.

حيث تصدر جمال سليمان البوستر الرسمي لمسلسل “الطاووس”برفقة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنانة الشابة سهر الصايغ.

“الطاووس” مسلسل اجتماعي يلقي الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية الهادفة ويؤكد على العديد من القيم الإنسانية، ويوجه العديد من الرسائل الإيجابية للمتلقي، كما يحذر العمل من مخاطر واضرار مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” والتي تسبب العديد من المشكلات لمختلف الأسر،حيث تشكل في بعض الأحيان تهديدا لبعض أفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب.

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‏و يجسد جمال سليمان خلال أحداث العمل دور محامي شهير يدافع عن قضية تحرش وستكون هي محور أحداث العمل.

يشار إلى أن مسلسل “الطاووس”، بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،، هذا إلى جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل ووجورج أشرف، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.