طاولة زجاجية تنقل طفلة سعودية إلى غرفة العمليات نهاية سعيدة لمأساة كادت أن تودي بحياة ذات العامين

المستقلة/-تمكن فريق جراحي في تبوك (شمال السعودية) الثلاثاء 18 تشرين الأول/أكتوبر من إنقاذ حياة طفلة تعرضت لقطع في الوريد الودجي أثناء لعبها فوق طاولة زجاجية، في عملية عاجلة استغرقت ساعتين.

وكانت الطفلة ذات العامين والنصف تلعب على سطح طاولة زجاجية في منزلها، تهشمت تحتها وأدى سقوطها لقطع وريدها الأيسر وتبعه نزيف حاد.

أسرة الطفلة بادرت بنقلها إلى المستشفى الملك خالد بتبوك خلال دقائق حيث أدخلت على الفور إلى غرفة العمليات وهي تعاني من إعياء وهبوط حاد بالضغط نتيجة للنزيف، حيث كان في انتظارها فريق ثلاثي مكون من استشاري الأوعية الدموية واستشاري الأنف والأذن والحنجرة واستشاري طب الاطفال للمشاركة في مجريات العملية.

وأكد الفريق الطبي المعالج أنه تم اكتشاف مصدر النزيف، وهو قطع بالمنطقة العليا بالوريد الودجي الأيسر في العنق، حيث تم إيقافه، والطفلة تتماثل للعلاج في قسم التنويم بالمستشفى.