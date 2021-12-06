طارق حرب ينصح الفائزين بالانتخابات تقديم طلب برد دعوى الغاء نتائج الانتخابات

المستقلة /- قدم الخبير القانوني طارق حرب،خارطة طريق للأطراف الفائزة في الانتخابات بشأن “رد الدعوى” المقامة من قبل تحالف الفتح بشأن نتائج الانتخابات.

وقال حرب في إيضاح قانوني تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إنه “يجوز قانونياً دخول من فاز في الانتخابات كالصدريين وتحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني، والفائزين الآخرين في دعوى الغاء النتائج الانتخابية المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي تم تأجيلها ليوم ٢٠٢١/١٢/١٣، كأطراف فيها يسمون طرفاً ثالثاً، بحيث لا يقتصر الوجود في الدعوى وتقديم الأدله والوثائق على المدعي (الفتح) فقط، وإنما هنالك الجهات الفائزة”.

وأضاف، أن “تلك الأطراف الفائزة تتمكن قانونياً بعد دخولهم بالدعوى، من تقديم الأدلة والوثائق التي تؤيد موقفهم في رد الدعوى، استناداً الى احكام المادة ٦٩ من قانون المرافعات رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل وطبقاً لتنسيب المحكمة”.

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