ضجة في السعودية بسبب اساءة “ممثل تركي” للمملكة وبن سلمان

المستقلة /- حملة انتقادات واسعة تعرّض لها الممثل التركي ​كرم بورسين​ في السعودية، وتصدر وسم “#إلغاء_كرم_بورسين”، الترند السعودي، دعى النشطاء خلاله إلى إلغاء متابعة حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة أعماله، وذلك بعد تصرفه الذي أُعتبر اساءة للسعودية، ولولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

حيث قام بورسين بوضع علامة إعجاب على تغريدة مسيئة كتبها الصحافي والكاتب الأمريكي شون كينغ، حول زيارة بايدن للسعودية، وبعد ساعات قليلة على انطلاق الحملة ضده وهجوم الجمهور السعودي عليه، قدّم كرم بورسين اعتذاره إلى الشعب السعودي.

وغرّد الممثل التركي على حسابه الخاص بموقع تويتر قائلاً: “لم أقل أيّ شيء، وضعت إعجاباً للتغريدة بالخطأ، وأقدّم اعتذاري لكل من أساء إليه خطئي هذا، وقام فورا بإلغاء إعجابه بالتغريدة، لكن عبّر الكثير من السعوديين عن رفضهم لاعتذاره مشككين في أن إعجابه كان بالخطأ كما قال، فيما أشاد آخرون باعتذاره واعتبروه شجاعة، ولا يصدر إلا عن فنان محترم.

وعلى صعيد آخر، من المقرر ان يتم عرض مسلسلي “مسألة شرف” و”ما وراء الشمس” للنجم التركي ​كرم بورسين​ عرضهما في ​اسبانيا​، وذلك بعد عرض مسلسله “أنت أطرق بابي” الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية هناك، حسبما كشفت وسائل إعلام تركية.

وأصبح لكرم بورسين جمهور كبير في اسبانيا، حيث زارها مؤخرا، وشارك الجمهور صوره من هناك.

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

بين السيارات.. طيار مخمور يهبط على طريق سريع

اخر الاخبار

أسعار سيارات هيونداي .. النترا HD موديل 2023 في العراق

اخر الاخبار

حيل فعاله لإعادة لون الملابس الاصلي.. وازالة التصبغات

اخر الاخبار

حرب استنفزت العالم اقتصادياً .. متى تنتهي حرب أوكرانيا؟

اخر الاخبار

ما هو اسباب ظهور بقع بنية على الجلد .. اسباب صادمة

اخر الاخبار

فنانة سألت الشعراوي ان كان الفن “حلالا ام حراما” وجوابه صدمها

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

نادي الحفاة .. مهمشون يرسمون متضادات الواقع الاجتماعي

رياضية

مدينة نيويورك تستضيف سباقين لبطولة العالم إيه بي بي فورمولا إي

اخر الاخبار

المخرج فؤاد مفلح يستكمل كليب “شخصيتو قوية” لحازم الصدير

اخر الاخبار

اشتباكات قبلية شرقي السودان تتسبب بنزوح المئات وسقوط العشرات من الضحايا

الاخبار

مؤسسة الغد المشرق تحقق حلم 3 ايتام باكمال دراستهم الجامعية

اخر الاخبار

أسعار سيارات هيونداي .. النترا HD موديل 2023 في العراق

اخر الاخبار

حيل فعاله لإعادة لون الملابس الاصلي.. وازالة التصبغات

اخر الاخبار

حيل فعاله لإعادة لون الملابس الاصلي.. وازالة التصبغات

اخر الاخبار

حرب استنفزت العالم اقتصادياً .. متى تنتهي حرب أوكرانيا؟

اخر الاخبار

ما هو اسباب ظهور بقع بنية على الجلد .. اسباب صادمة

اخر الاخبار

ضجة في السعودية بسبب اساءة “ممثل تركي” للمملكة وبن سلمان

اخر الاخبار

فنانة سألت الشعراوي ان كان الفن “حلالا ام حراما” وجوابه صدمها

اخر الاخبار

الاندية الاوروبية ترفض ضم “كريستيانو رونالدو” لهذا السبب

اخر الاخبار

لماذا استقبلت السعودية بايدن “بالسجادة البنفسجية” وليست الحمراء

اخر الاخبار

كواليس حديث بايدن وبن سلمان حول مقتل خاشقجي .. تفاصيل

اخر الاخبار

اتفاقية تسعد السعوديين.. تأشيرات الزيارة لأميركا لـ 10 سنوات

اخر الاخبار

حزب الله يعلق على فتح السعودية أجواءها للطائرات الإسرائيلية