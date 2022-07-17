ضجة في السعودية بسبب اساءة “ممثل تركي” للمملكة وبن سلمان

المستقلة /- حملة انتقادات واسعة تعرّض لها الممثل التركي ​كرم بورسين​ في السعودية، وتصدر وسم “#إلغاء_كرم_بورسين”، الترند السعودي، دعى النشطاء خلاله إلى إلغاء متابعة حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة أعماله، وذلك بعد تصرفه الذي أُعتبر اساءة للسعودية، ولولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

حيث قام بورسين بوضع علامة إعجاب على تغريدة مسيئة كتبها الصحافي والكاتب الأمريكي شون كينغ، حول زيارة بايدن للسعودية، وبعد ساعات قليلة على انطلاق الحملة ضده وهجوم الجمهور السعودي عليه، قدّم كرم بورسين اعتذاره إلى الشعب السعودي.

وغرّد الممثل التركي على حسابه الخاص بموقع تويتر قائلاً: “لم أقل أيّ شيء، وضعت إعجاباً للتغريدة بالخطأ، وأقدّم اعتذاري لكل من أساء إليه خطئي هذا، وقام فورا بإلغاء إعجابه بالتغريدة، لكن عبّر الكثير من السعوديين عن رفضهم لاعتذاره مشككين في أن إعجابه كان بالخطأ كما قال، فيما أشاد آخرون باعتذاره واعتبروه شجاعة، ولا يصدر إلا عن فنان محترم.

وعلى صعيد آخر، من المقرر ان يتم عرض مسلسلي “مسألة شرف” و”ما وراء الشمس” للنجم التركي ​كرم بورسين​ عرضهما في ​اسبانيا​، وذلك بعد عرض مسلسله “أنت أطرق بابي” الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية هناك، حسبما كشفت وسائل إعلام تركية.

وأصبح لكرم بورسين جمهور كبير في اسبانيا، حيث زارها مؤخرا، وشارك الجمهور صوره من هناك.