ضبط 600 حبة مخدرة نوع صفر واحد وكريستال في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال شخصين وضبط 600 حبة مخدرة نوع صفر واحد وكريستال بحوزتهما .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قسم شؤون المخدرات في كربلاء تمكن من اعتقال شخصين يقومان بترويج الحبوب المخدرة ، وضبط بحوزتهما 600 حبة مخدرة ومادة المخدرات نوع كريستال “.

وأضاف كما “ضبط بحوزتهما 55 أنبوب تعاطي المخدرات مع ميزان الكتروني “، مبينا إن “المعتقلين أحيلوا إلى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهما وفق مادة المخدرات “.