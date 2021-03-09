ضبط 4 سوريين جمعوا 40 مليون دولار عبر “حسابات وهمية” فى السعودية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ألقت الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية، في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 أشخاص، جميعهم من الجنسية السورية؛ بعد حصولهم على مبلغ 152 مليون ريال (40.5 مليون دولار).

وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها في ”سناب الداخلية“، أنه وبعد رصد مكافحة الجرائم الإلكترونية لجرائم النصب والاحتيال، تمكنت من القبض على 4 مقيمين من الجنسية السورية، في العقد الثاني والخامس والسادس، بمدينة الدمام؛ بعد ارتكابهم عددا من جرائم النصب والاحتيال.

وأضافت أن المحتالين أنشأوا مواقع إلكترونية لشركات وهمية، وقاموا بالترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للاستثمار فيها في مناطق متفرقة من المملكة، والقيام بتحويلات مالية إلى دول وحسابات خارجية، وذلك من خلال استخدام حساب بنكي، يعود إلى زوجة أحدهم، وهي من الجنسية السعودية، حيث بلغت قيمة المبالغ التي جرى تحويلها عبر الحسابات الوهمية 152 مليون ريال.

وأكدت ”الداخلية“ إحالة المتهمين الأربعة للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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