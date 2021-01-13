ضباب وحرارة تحت الصفر.. زائر قطبي يضرب السعودية وطقس غير مستقر

ضباب وحرارة تحت الصفر.. زائر قطبي يضرب السعودية وطقس غير مستقر

المستقلة/-أحمد عبدالله/توقع خبير الطقس حسن كراني أن يتحرك الزائر القطبي متسارعًا نحو أجواء المملكة مع نهاية غد الخميس.

وقال “كراني”: “زائر قطبي شديد البرودة يتحرك متسارعا لأجوائنا نهاية الخميس، استعدوا له ابتداءً من 14 يناير.

وأضاف كراني بحسب صحيفة سبق السعودية أن الزائر القطبي يصحبه عدم استقرار وحرارة تُقارب الصفر ودونه، وتجمد مياه وضباب وصقيع، واحتمالية ثلوج على المرتفعات في الشمال وبرد قارس وضباب وصقيع على الوسط والشرق”.

وأكد أنه يستمر تعمقه حتى 23 يناير.