صور.. هكذا علقت يسرا على ظهور زوجها في مسلسلها “حرب أهلية”

المستقلة/- منى شعلان/ شهدت الحلقة 17 من مسلسل “حرب أهلية” للفنانة المصرية يسرا، ظهور زوجها المهندس خالد سليم لأول مرة خلال أحداث العمل.

ويعد ذلك هو الظهور الأول لخالد سليم بالدراما التليفزيونية، على الرغم من انتماء خالد سليم لأسرة شهيرة للغاية فهو ابن الراحل صالح سليم، الرئيس التاريخي للنادي الأهلي ولاعب الكرة السابق به والممثل كذلك، وشقيقه يكون الفنان هشام سليم.

ونشرت يسرا جزءا من حوارها مع زوجها فى المسلسل، والذى كان يغازلها به بعد قوله: “الولد ده عمره ما دخل عليا بحاجة حلوة دلوقتى دخل بحاجتين”، لتعلق على كلامه عبر حسابها بموقع “فيس بوك”، قائلة: “أحلى معاكسة دى ولا إيه.. مفيش بعد كده كلام .. هى الحرب إحلوت فجأة كده ليه”.

مسلسل “حرب أهلية” من بطولة يسرا، باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مروى لازلي، وهو من تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب.