صور.. هكذا أصبحت ملامح ” زليخة” بطلة مسلسل “يوسف الصديق” بعد 12 عام

المستقلة/- منى شعلان/ حقق المسلسل الإيراني الشهير يوسف الصديق، نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه منذ 12 عاما، وعلق في أذهاننا دور امرأة العزيز التي أحبت يوسف حتى وصل بها الأمر أنها تخلت عن كل شيء وزهدت الحياة مقابل الوصول إليه.

وقدمت هذا الدور في المسلسل الفنانة الايرانية كتايون رياحي والتي تميزت بملامحها الجميلة والفاتنة فهي تمتلك من الجمال قدر كبير، وأعجب بها عدد كبير من الجمهور وقت عرض المسلسل.

ونشرت زليخة صورا لها على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، لتطل على جمهورها بعد 12 عام من عرض المسلسل الشهير، فكانت مفاجأة للجميع.

وظهرت عليها ملامح التقدم في العمر، وظهر الشعر الأبيض في رأسها، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنها مازالت جميلة حتى الآن وذات ملامح هادئة بريئة.

كتايون رياحي من مواليد 31 ديسمبر 1961 تبلغ من العمر 59 سنة، حصلت على درجة البكالوريوس في الآداب، اعتزلت الفن عام 2009 لتبدأ بأعمال خيرية لمعسكرات اللاجئين المسلمين من أهالي ميانمار وإفريقيا وأفغانستان.

يوسف الصديق مسلسل إيراني يروي قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع إخوته وقومه حتى وصل لمقام عزيز مصر في كثير من الأحداث المشوقة التي تدور في 45 حلقة مدة كل حلقة 45 دقيقة.