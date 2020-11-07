صور.. نجوى كرم تشعل حماس الجمهور فى أولى حفلاتها في دبي بعد كورونا

المستقلة/ منى شعلان/ أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم قلوب جمهورها الإماراتي، عبر إحيائها أولى حفلاتها الغنائية الرسمية منذ بدء أزمة وباء كورونا، وذلك على مسرح حبتور جراند في دبي.

وقدمت كرم ، توليفة غنائية مميزة من أبرز أغنياتها على مدار ساعة ونصف من عمر الحفلة، التي شهدت حضورا جماهيريا كامل العدد، ووصفتها بـ الاستثنائية والمنتظرة، إذ تعد أول إطلالة جماهيرية لها بعد غياب قرابة السنة منذ آخر حفل لايف لها، وأول حفل غنائي يحضره الجمهور منذ ظهور الوباء العالمي الذي فرض التباعد الاجتماعي وعزلة البشر وإلغاء الحفلات والمهرجانات الفنية حول العالم.

وعبرت نجوى كرم عن حماسها الكبير لهذه الحفلة قائلة: لم أكن أصدق أن نعود لحالتنا الطبيعية بعد شهور وشهور من البعد والانعزال، ومشاعري مختلطة بين الارتباك والدهشة والسعادة”، مشيرة لكون هذه الحفلة بشرة خير لعودة الحياة الفنية لسابق عهدها تدريجيا وإعادة ضخ دماء الحفلات الحية مرة أخرى، مؤكدة أنها تشعر بالأمل والتفاؤل حيال الفترة المقبلة، فترة ما بعد كورونا.

وفي مقابلة مع برنامج ” ET بالعربي”، وعن إقامة الحفل رغم تخوف البعض من فيروس كورونا، قالت نجوى كرم إن ربنا هو الحامي، بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية، والمداومة على الأكل الصحي وتناول فيتامينات “سي” و”دي”، مشيرة إلى أن الحفل التزم بعدم وجود تقارب كبير بين الحاضرين، وإلى أن الجميع خضعوا لاختبار PCR بمجرد الصعود للطائرة المسافرة من بيروت لدبي وعند الوصول، ولهذا كانوا يشعرون بالأمان على المسرح، أما جمهور الحفل فما كان سيحضر لولا الشعور بأنه مؤمّن من هذه الناحية.

في حين أكدت الشركة المنظمة للحفل ، أنها راعت كافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها هيئة السياحة، لخروج الحفل بأكمل وجه من حيث التباعد الاجتماعي والراحة، منوها لعودة نجوى كرم لإطلالة جديدة أمام جمهورها الإماراتي خلال شهر يناير المقبل بصحبة الفنان العراقي ماجد المهندس.