صور.. مفاجأة رومانسية من أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز

المستقلة/ منى شعلان/ شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز جمهورها بعض الفيديوهات من سهرة رومانسية أعدها لها زوجها الفنان أحمد العوضي ، إحتفالا بعيد ميلاده الذى كان يوم السبت الماضي.

و تضمنت الفيديوهات ، التى نشرتها ياسمين عبدالعزيز، عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، عشاء رومانسي على ضوء الشموع، وعلقت قائلة:”شكرًا يا حبيبي”.

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لتصوير مسلسلها الجديد “اللى مالوش كبير”، خلال الفترة المقبلة، حيث يشاركها البطولة الفنان أحمد العوضي، والفنان خالد الصاوي ،وعايدة رياض ،ومحمد عبد العظيم، وبدرية طلبة، وجاري التعاقد مع باقي المرشحين للعمل.

المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق يتناول العديد من القضايا المهمة، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2021.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد شاركت فى الموسم الرمضاني الماضى، بمسلسل “ونحب تاني ليه”، تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة كلا من، كريم فهمي، شريف منير علا رشدي، تارا عماد، سوسن بدر، ليلى عز العرب، صبا الرفاعي، كارولين عزمي، سمر مرسي، محسن صبري، عماد رشاد، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، وآخرين، وإخراج مصطفى فكري.