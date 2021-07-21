صور.. مصطفى فهمي وزوجته يحتفلان بعيد الأضحى

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى ، زوجة الفنان المصري مصطفى فهمي ، صوراً عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، يظهران فيه وهما على شاطئ البحر و يهنئان جمهورهما بالعيد.

وعلقت فاتن موسى على الصور، قائلة: ” عيد أضحى مبارك على الجميع ويا رب الفرج والسعادة والصحة والأمن والأمان والبحبوحة على أهلنا وحبايبنا وأصحابنا ومحبينا وبلادنا لكم منا كل الحب”.

وفى سياق آخر ينتظر الفنان مصطفى فهمي عرض مسلسل “الحرير المخملي” بطولة النجوم: دنيا عبد العزيز، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.

ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث.