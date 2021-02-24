صور.. محمد هنيدي ومنة شلبي بإطلالة مرعبة من أجل “الإنس والنمس”

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت الشركة المنتجة لفيلم “الإنس والنمس” للنجم محمد هنيدي ، عن البوسترات الرسمية لشخصيات الفيلم، وظهر نجوم العمل كل منهم فى بوستر منفرد ، بإطلالة مخيفة.

ومن المقرر أن يعرض فيلم “الإنس والنمس” فى موسم عيد الفطر المقبل، ويعمل المخرج شريف عرفة حاليا على مونتاج ومكساج الفيلم ووضع الموسيقى التصويرية للعمل.

فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

وتدور أحداث الفيلم في في إطار كوميدي رعب ويجسد هنيدى شخصية جديدة ومثيرة حيث يتعرض لكثير من المشاكل بسبب مهنة والده والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع تتابع الأحداث يقع هنيدى فى حب منة شلبى و يتزوج منها.

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