صور.. “في ذكرى ميلادها”.. نجل نادية العراقية يزور قبرها بـ”الورد والسوشي”

المستقلة/- منى شعلان/ أحيا أبناء الفنانة الراحلة نادية العراقية ذكري ميلادها الأولى عقب رحيلها منذ أيام، حيث قام نجلها أدهم محروس بزيارة قبرها ومعه باقة ورود ووجبة سوشي حيث أنها كانت وجبتها المفضلة.

فيما نشرت ابنتها مي محروس، عبر حسابها الشخصى، فيديو مجمع مع والدتها، معلقة عليه بكلمات مؤثرة ، قائلة :”ماما اول عيد ميلاد ليكي متبقيش جنبنا و معانا أكيد انتي دلوقتي في الجنة و مبسوطة مع الملائكة و تيتا و جدو و اخواتك.. كان نفسي اقولك كل سنة و انتي طيبة و ابوسك و احضنك و اعملك مساچ زي ما كنتي بتحبي”.

وتابعت :” و الله يا ماما انا مش مستوعبة إنك خلاص مشيتي و سبتينا من غيرك اتكسرنا من غيرك يا أمي أنا فعلاً مش قادرة اعيش من غيرك.. انا عايزاكي و عايزة اشوفك بس عارفة انه مينفعش لأنك عند ربنا الرحمن الرحيم و اكيد مبسوطة.. شكراً يا ماما على كل لحظه عشتيها لنا وعلى كل لحظة ضحكتينا و طبطبتي علينا انا بحبك اوي بجد يا روحي .. دايماً كنتي بتحمينا و حتى لما مشيتي بتحمينا “.

وأضافت :”انا بحس بيكي حواليا و بحس بانك بتطبطبي علينا الحمدلله ربنا مصبرنا بس احنا موجوعين اوي يا ماما محدش فينا مستوعب احنا حاسين انك مسافرة زي كل مرة و راجعة تاني وسطنا.. عمري ما كنت اتخيل اني هكتب كده و لا اني احس الاحساس الصعب ده كنت دايماً واثقة انك هتفضلي عايشة و ربنا هيفتكرني قبلك بس ربنا أراد حاجة تانية الحمدلله.. ماما الله يرحمك و يكرمك بجنته و سامحيني على اي حاجة كل سنة جاية وانتي في الجنة و بين ايدين ربنا.. بحبك و تعاليلي في الحلم اشوفك”.

ورحلت عن عالمنا الفنانة نادية العراقية يوم 16 مايو الجارى، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا والذي عانت منه أسبوعين فقط حيث أعلنت في 30 أبريل إصابتها هي وأسرتها بفيروس كورونا لتدهور حالتها الصحية في أقل من أسبوع وتم نقلها إلى العناية المركزة بعد نقص كبير في نسبة الأكسجين لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى عن عمر يناهز 58 عاما.