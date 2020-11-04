صور.. فنانة مصرية تنقل إلى المستشفى بعد ازمة مفاجئة

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة المعتزلة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي ، لوعكة صحية مفاجئة ، حيث نشر نجلها صورا لها ، وهى داخل إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية ، مطالباً من متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الدعاء لها.

وكتب نجل ميار الببلاوي قائلا:” أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي ماما في أمريكا وتعبانة أوي أسألكم الدعاء ليها أرجوكم”.

يشار إلى أن الإعلامية ميار الببلاوي ، كانت تعانى من ألم شديد فى قدميها وفقا لمنشورا لها عبر صفحتها على موقع الفيسبوك قائلة :” هو عرق النسا دا المه مميت اوى كده النهارده حسيت بالم رهيب من الصبح لحد دلوقتى وانا حرفيا رجلى بتتقطع.

يذكر أن، ميار الببلاوي، أعلنت مؤخرا عن إنضمامها لقناة “النهار” ، وتقدم برنامج “أنا حوا” على شاشتها، ويعرض يومي الأربعاء والخميس.