صور.. فنانة مصرية تروي تفاصيل تعرضها لوعكة صحية بسبب الحسد

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف، تفاصيل تعرضها لثلاث وعكات صحية في أقل من شهر، حيث أرجحت أن سبب ذلك هو الحسد، ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتبت أبو ضيف على خاصية الإستوري على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات”إنستغرام”: “في غضون أسابيع، تعرضت لحروق الليزر في جميع أنحاء الجسم، وشفتي قطعت أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل الخاص بي، وقبل شهر كان لدي منظار داخلي للقرحة ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله”.

وتابعت: “لا تحكم أبدًا على الأشخاص فقط من صورهم التي لا تعرف ما يمرون به، شكرًا”، كما استشهدت بسورة “الفلق” لتشير إلى أنها تعرضت للحسد.

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، كان دورها في حكاية “لازم أعيش” ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا” مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد محاكاة الفنانة جميلة عوض شخصية مصابة بمرض البهاق.

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بشاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه.

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صورا مع رئيس تحرير مجلة “فوج” في دبي، وهو إيطالي الجنسية، وردت الفنانة الشابة على الهجوم بأنهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية.

وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

صور.. فنانة مصرية تروي تفاصيل تعرضها لوعكة صحية بسبب الحسد

اخر الاخبار

شاهد.. ريهام سعيد تكشف تفاصيل جديدة عن خلافها مع حسن شاكوش

اخر الاخبار

فيديو.. جواهر الكويتية توثق رحلة علاجها مع السرطان:”الابتلاء الجميل”

اخر الاخبار

تصميم أكبر خريطة للمادة المظلمة في جميع أنحاء الكون

اخر الاخبار

أردوغان يفتتح أول مسجد في ساحة تقسيم في اسطنبول

رياضية

يوفنتوس يعيد مدربه السابق

اخر الاخبار

محكمة اسرائيلية تؤجل البتّ بقضية سلوان

اخر الاخبار

محكمة اسرائيلية تؤجل البتّ بقضية سلوان

اخبار فلسطين

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق..

رياضية

اليابان أول الواصلين لنهائيات كأس آسيا

اخر الاخبار

البنتاغون يخطط لإجلاء المترجمين الأفغان المتعاونين معهم

الاخبار

كم يجني بطل دوري أبطال أوروبا؟

رياضية

السعودية تسعى لاستضافة كأس العالم

رياضية

ريال مدريد يعلن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي

رياضية

الأهلي المصري يحصد لقب كأس السوبر الأفريقي

اخر الاخبار

لماذا داهمت الشرطة المغربية حفل عقد قران شقيقة دنيا بطمة؟

اخر الاخبار

مصرع الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الأوكرانية غرقا في مصر