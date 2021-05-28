صور.. فنانة مصرية تروي تفاصيل تعرضها لوعكة صحية بسبب الحسد

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف، تفاصيل تعرضها لثلاث وعكات صحية في أقل من شهر، حيث أرجحت أن سبب ذلك هو الحسد، ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتبت أبو ضيف على خاصية الإستوري على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات”إنستغرام”: “في غضون أسابيع، تعرضت لحروق الليزر في جميع أنحاء الجسم، وشفتي قطعت أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل الخاص بي، وقبل شهر كان لدي منظار داخلي للقرحة ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله”.

وتابعت: “لا تحكم أبدًا على الأشخاص فقط من صورهم التي لا تعرف ما يمرون به، شكرًا”، كما استشهدت بسورة “الفلق” لتشير إلى أنها تعرضت للحسد.

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، كان دورها في حكاية “لازم أعيش” ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا” مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد محاكاة الفنانة جميلة عوض شخصية مصابة بمرض البهاق.

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بشاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه.

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صورا مع رئيس تحرير مجلة “فوج” في دبي، وهو إيطالي الجنسية، وردت الفنانة الشابة على الهجوم بأنهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية.

وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.