صور.. غياب تام للفنانين في تشييع جثمان يوسف شعبان

المستقلة/- منى شعلان/ شُيع قبل قليل، جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة فى 6 أكتوبر، بحضور عائلته ووفد من نقابة المهن التمثيلية وسط غياب تام للفنانين.

وانهارت زينب ابنة الفنان القدير الراحل،بالبكاء خلال مراسم الدفن، في اللحظات الأخيرة من وداع والدها، وإلقاء النظرة الأخيرة عليه، قبل أن يوارى جثمانه الثرى.

كما حرصت الرئاسة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن على تأدية واجب العزاء في الفنان الراحل يوسف شعبان ، وحضر مندوب من السفارة الفلسطينية بالقاهرة، ممثلًا للرئاسة، أثناء تشييع جثمان الفنان الراحل من مستشفى العجوزة النموذجي، حاملًا لافتة نعيه وكُتب عليها:”سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، ينعي الفنان الكبير يوسف شعبان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ورحل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عاماً، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة الثلاثاء الماضى، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولكن حالته الصحية تدهورت وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.

يذكر أن يوسف شعبان كان قد صور عدد من مشاهده في مسلسل “ملوك الجدعنة” مع النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد في لبنان منذ أيام، ولكنه رحل قبل استكمال باقى دوره في العمل الذي يشارك في بطولته، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.