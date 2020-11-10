صور.. “عن بناتها والشائعات ومرضها”.. ما لا تعرفه عن عبلة كامل

صور.. “عن بناتها والشائعات ومرضها”.. ما لا تعرفه عن عبلة كامل

المستقلة/ منى شعلان/ انتشرت شائعة خلال الساعات الماضية ، تزعم أن الفنانة المصرية عبلة كامل تصارع مرض السرطان في المرحلة الأخيرة ، وسرعان ما تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والمواقع الإخبارية.

ومن جانبه نفي الفنان أحمد كمال زوجها الأسبق تلك الشائعة ، وأكد أن ما يقال غير صحيح وأن عبلة كامل بخير وتتمتع بصحة جيدة .

كما نشر الكاتب المصرى بلال فضل ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة من الفنانة عبلة كامل ردا على ما تردد قائلا:” الفنانة الكبيرة الأستاذة عبلة كامل طلبت مني أوصّل الرسالة دي لعلها توصل لأي حد بينشر إشاعات عن حياتها وصحتها : “عيب، والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتتقيه وتخاف منه امتى؟.

وتابع:” وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب، بيدعي إنه بينشره لإنه محب أو معجب، أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام، ولا باتابع السوشيال ميديا ولا بانشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بده، وأتمنى اللي يشوف حساب منسوب ليا يساهم في قفله باللي يقدر عليه.

وأضاف :” والحساب اللي عاملاه واحدة بتدعي إنها بنتي مالوش أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب، وكل اللي بيتنشر فيه كذب، والكلام اللي اتنشر في هذا الحساب عن إني مش فخورة بفني وبشغلي كله كذب وافترا، والحمد لله أنا في أحسن صحة وعافية، وباشكر الناس الطيبين كلهم على محبتهم وتقديرهم اللي أنا ممتنة ليها وباحمد ربنا عليها، وربنا يتقبل دعواتكم الجميلة ليا ويخلي لكم حبايبكم”.

وإختتم :” أتمنى اللي يشوف الرسالة دي ويشوف بعدها كلام منسوب للأستاذة عبلة كامل يعمل ريبورت للحساب اللي بينشر الكلام ويساهم في قفله، وشكرا جزيلا لحضراتكم”.

وواجهت الفنانة عبلة كامل ، مؤخراً ، شائعات كثيرة منها شائعة اعتزالها الفن ، وهو ما نفاه زوجها الأسبق أحمد كمال ، وأيضاً شائعة وفاتها ، وآخرها إصابتها بمرض السرطان ، وكعادتها لم ترد الفنانة عبلة كامل بنفسها على أى شائعة بأى شكل ، ودوما يرد بدلاً منها زوجها الأسبق.

وتخرجت عبلة كامل في كلية الآداب قسم مكتبات عام 1984، وبدأت نشاطها الفني في مسرح الطليعة، وكان أول عمل لها المشاركه في مونو دراما “نوبة صحيان”، ثم عملت مع محمد صبحي فى مسرحية “وجهة نظر”، ومع لينين الرملي في مسرحيات عديدة منها “وجع دماغ”، و”الحادثة”.

قدمت خلال 40 عامًا أعمالا فنية، أبدعت فيها ، نذكر منها فى السينما أفلام “الوداع يا بونابرت”، و”اليوم السادس”، و”سيداتي آنساتي”، وقشر البندق” ،و”اللمبي”، و”كلم ماما”، و”اللي بالي بالك”، و”خالتي فرنسا”.

واكتسبت عبلة كامل شهرة كبيرة من عملها في المسلسلات التلفزيونية مثل “ليالي الحلمية”، و”لن أعيش في جلباب أبي”، و”الشهد والدموع”، و”هوانم جاردن سيتي”.

وتزوجت الفنانة عبلة كامل من المخرج والممثل أحمد كمال وانجبت ابنتين توأم هن زينب وفاطمة بعام 1986، لكنهما انفصلا سريعا وفي عام 2003، تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي إلا أن زواجهما لم يستمر وانفصلا بعد عامين من زواجهما ، و ارتدت الحجاب ولم تتوقف عن تقديم الأعمال الفنية واتجهت إلى الدراما التليفزيونية فقط حيث قدمت أعمال درامية ناجحة كان آخرها مسلسل سلسال الدم.