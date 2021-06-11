صور.. شريف دسوقي يستأنف نشاطه الفني بعد بتر قدمه

المستقلة/- منى شعلان/ يعود الفنان المصري شريف دسوقي إلى مزاولة نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيه من عملية بتر قدمه خلال الأيام الماضية.

حيث يستعد الفنان المصري لتصوير أول مشاهد الجزء الثانى من مسلسل “بـ 100 وش” خلال أيام، حسبما أعلن الممثل الشاب مصطفى درويش على حسابه على “فيس بوك”: “بإذن الله أول يوم تصوير بـ100 وش قريبًا جدًا خلال أيام وأول مشهد هيكون بـ”سبعبع”.

مسلسل “بـ100 وش” شارك فيه عدد كبير من الفنانين وأبرزهم نيللي كريم، آسر ياسين، شريف الدسوقي، مصطفى درويش، زينب غريب، دنيا ماهر، لؤي عمران، علا رشدي، حنان يوسف، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وانتقل الفنان شريف دسوقى من مستشفى دار الشفا إلى أحد المستشفيات الخاصة للتأهيل النفسى، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وكان شريف دسوقي كشف موعد خروجه من المستشفى وعودته للعمل خلال مداخلة هاتفية سابقة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، قائلا: “أنا شغال بروفات حاليا، بحضر شغلي دلوقتي، ويبعتولي الورق بدل ما أنا قاعد في المستشفى عندي وقت كتير قدامي بالظبط مش أكتر من 25 يوم”.

ووجه شريف دسوقي الشكر لكل من اهتموا بحالته الصحية، وقال: “أنا مش عارف أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا السادة الوزراء اللي وقفوا معايا، ولا دكتور أشرف زكي. لكن عايز أشكر حد بشكل كبير جدا وهو أستاذ أحمد الجنايني، اللي شالني فعلا. كنت بصور معاه الفيلم ومش قايله إني تعبان، مسابنيش لحظة، اتنقل من مستشفى لمستشفى ورا مني، وكمان الشركة المتحدة مسابتنيش ولا لحظة. من ساعة ما عملت مع حضرتك المكالمة وهما متولين كافة شيء. الحمد لله أشهد إن عندنا طب عالمي.”

ووجه شريف دسوقي رسالة للشباب قال فيها: “كل اللي عايز أقوله لكل شبابنا مفيش حاجة اسمها خلاص خلصت كده، وأيأس وأقعد في البيت وأطول دقني، وأقول خلاص راحت عليا. أنا مكمل وولادي في الوسط عارفين كويس إرادة شريف دسوقي يعني إيه..فعلا الجملة اللي اتقالت في أحد المسلسلات « معندناش حداد » ، إحنا مبنحزنش على حاجة، إحنا شعب مصري كل العالم يقتدى بيه”.