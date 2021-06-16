صور.. حورية فرغلي تعود للشاشة من جديد بعد نجاح عمليات أنفها

المستقلة/- منى شعلان/ وقّعت الفنانة حورية فرغلى عقد المشاركة في مسلسل “أيام وبنعيشها”، ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة نقاهة عملية أنفها التي خضعت لها مؤخرًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى، اختار القائمون على مسابقة ملكة جمال مصر، الفنانة حورية فرغلى ضمن لجنة تحكيم المسابقة هذا العام المقرر بدء فعاليتها فى الثانى من شهر يوليو المقبل.

وظهرت الفنانة حورية فرغلى، عبر مقطع فيديو خلال الفترة الماضية على صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، لتوجه الشكر لكل الجمهور الذى دعمها ودعا لها طوال فترة سفرها من أجل إجراء العمليات الجراحية فى أنفها بأمريكا، وأيضًا بعد عودتها، وطمأنت المتابعين على حالتها الصحية وآخر تطوراتها”.

وقالت حورية فرغلى : “كل سنة وأنتم طيبين، ميرسى أوى على كمية الرسائل اللى عمالين تبعتهالى، شكراً على دعمكم ليا ودعواتكم وسؤالكم عليا طول وأنا مسافرة وحتى بعد ما رجعت، أما تطورات العلاج والنقاهة عاوزة أقولكم إن أنا زى الفل، الدكتور مبسوط جداً وأنا مبسوطة جداً، حاستي الشم والتذوق رجعولى تانى وصوتى مبقاش مخنف وبقيت انام وانا بتنفس من مناخيرى”.

وأضافت حورية: “الحمد لله يا رب، ربنا رجعلى النعمة دى تانى، أنا بس بحب اطمنكم إن أنا زى الفل وعندي كمية طاقة كبيرة أوى وأنا داخلة على شغل كتير، هتبقى مفاجأة بالنسبة ليكوا وأنا دايما معوداكم أن مش بعمل حاجة عادية”.