صور.. حورية فرغلي تصل إلى القاهرة بعد عمليات التجميل

المستقلة/- منى شعلان/ وصلت الفنانة المصرية حورية فرغلي منذ قليل لمطار القاهرة الدولي، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد نجاح العمليات التي خضعت لها مؤخرا في أنفها.

وكانت أجرت حورية فرغلي مؤخرا 4 عمليات جراحية في أنفها بأحد المستشفيات ولاية شيكاغو بأمريكا، وأقامت بالمستشفى ما يقرب من شهرين.

ونشرت فرغلي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، صورا لها بعد نجاح الجراحة وعلقت قائلة:” الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه”، لتنهال عليها التعليقات من جمهورها ومحبيها معربين عن سعادتهم لتماثلها الشفاء.

وخلال مداخلة هاتفية أعربت حورية فرغلي عن اشتياقها للعودة إلى الفن والتمثيل مرة أخرى، وأنها كانت ترغب في المشاركة في أحد الأعمال المنافسة في دراما رمضان 2021، لكنها ستشارك في أحد المسلسلات التي ستنافس في رمضان 2022.