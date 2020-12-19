صور.. حفل كامل العدد للفنان طارق طرقان بدار الأوبرا المصرية

المستقلة/ منى شعلان/ قدمت دار الأوبرا المصرية حفلا كبيرا للفنان الجزائرى طارق العربي طرقان وأبنائه ديمة ومحمد وتالة وحمل لافتة كامل العدد منذ الدقائق الأولى، وحضر الحفل عدد كبير من جمهوره من السودان ولبنان والعراق والسعودية، والتزم الجمهور بالقواعد الخاصة بدار الأوبرا المصرية.

وقدم الفنان طارق العربي طرقان وأبنائه فى الحفل مجموعة من أشهر أعمالهم الغنائية التى استرجع فيها الجمهور ذكريات الطفولة من خلال تيترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الكرتون التي خاطبت الأجيال ورافقتهم خلال العقود الثلاثة الماضية مثل هزيم الرعد، سيمبا، الكابتن ماجد، ريمي، عهد الأصدقاء، ماوكلي، كونان، سلاحف النينجا وغيرها الكثير.

جدير بالذكر أن الفنان طارق العربي طرقان هو من اهم رواد اغانى الأطفال وشارات الرسوم المتحركة فى العالم العربي تأليفا ولحنا وغناء اذ يعد من اغزر الملحنين والمؤلفين والمغنيين انتاجا فى عالم الطفل قدم اكثر من ١٥٠٠ لحن وأغنية إلى مكتبة الموسيقى العربية كما قدم العديد من الحفلات الناجحة فى ربوع الوطن العربي وشارك فى العديد من المهرجانات وفاعليات كومك كون فى ارجاء الوطن العربي كما شارك كمتحدث فى العديد من الجامعات والندوات والمهرجانات المتعلقة بمجال الطفل لغة وموسيقى .