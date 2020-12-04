صور.. حسين الجسمي يحتفل باليوم الوطني الـ49 للإمارات بالشارقة

المستقلة/ منى شعلان/ ضمن احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ49، وضمن الإجراءات الإحترازية اللازمة،نثر الفنان حسين الجسمي جميع مشاعر المحبة بأشكالها الوطنية، على مسرح المجاز، محتفلا بذكرى تأسيس الاتحاد، ورافقه عدد من نجوم الأغنية الإماراتية، الفنانة أريام وفيصل الجاسم، وعريب وجاسم محمد.

ونقل الحفل ولأول مرة، عبر كافة القنوات الفضائية في دولة الإمارات بنفس الوقت وبشكل حي مباشر، والذي افتتح فيه الجسمي وصلته الغنائية، بحضور الجمهور الذي اقتصر على نصف المساحة الاستعابية لمسرح المجاز، بأغنية “أعز الناس” من أشعار الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تبعها بمجموعة كبيرة من أغنياته الوطنية والعاطفية وسط تفاعل الجمهور، الذي لم يتوقف عن طلب الأغنيات تلوَ الأخرى دون توقف لنهاية الحفل.

وأعرب حسين الجسمي عن سعادته بالاحتفال باليوم الوطني لدولته قائلا: “تبتسم القلوب وتفرح في يوم الفخر والعزة، مجددين فيه قولا وفعلا الولاء والانتماء للوطن والقادة، محتفلين بإنجازاتنا بكل شموخ وحب”، وأضاف: “احتفلنا مع الجمهور في مسرح المجاز بالشارقة بسيرة الوطن الحافلة بالمحبة والعطاء والإنسانية، ورسمنا لوحة وطنية بألوان علم الإمارات”.

وتخصص ريع الحفل دعما لمبادرات “مؤسسة القلب الكبير”، التي أسستها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم.