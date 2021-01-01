صور.. حسين الجسمي يتألق في أولى حفلاته الغنائية فى مدرج خورفكان

المستقلة/ منى شعلان/ أحيا الفنان حسين الجسمي، أولى الحفلات الغنائية في”مدرّج خورفكان”، بإمارة الشارقة ، مستقبلاً العام الجديد 2021 على وقع إطلاق الألعاب النارية، التي انطلقت بعد منتصف الليل وسط أجواء الفرحة الكبيرة بين الجمهور الحاضر في المدرّج من أهل المدينة، وضيوفها الذين حضروا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

شهدت فقرات الحفل الذي حضره 50% من الطاقة الاستيعابية لمدرج خورفكان، مجموعة من المفاجآت التي بدأت بعرض فيديو خاص عبر الشاشة الكبيرة للمسرح، أعد خصيصا عن مسيرة الجسمي، لتقدمه الإعلامية لجين عمران وسط هتافات الجمهور مرحبين به، ليكون دخوله أمام الجمهور بعرض فيديو لقصيدة “أغلى ناسي”، من أشعار وإلقاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليتبعها بمجموعة كبيرة من روائع أغنياته المتنوعة التي رددها الجمهور دون توقف على مدار ساعتين وعشرين دقيقة من الغناء المتواصل.

أعرب حسين الجسمي عن سعادته الكبيرة وهو يحقق حلم السنوات بالوقوف والغناء في مدينته خورفكان، وقال في كلمته الذي تحدث بها أمام الجمهور قائلا: “أقف اليوم أمامكم ولا يوجد ما يصف شعوري الحقيقي لأنقله لكم، شعور الإبن لكل أب وأم بيننا اليوم، شعور الأخ لكل شخص فيكم، شعور الصديق لجميع أصدقائي اللي معانا اليوم، شعور الفنان اللي تشرف بالوقوف على أعرق المسارح العالمية متنقلا بين مختلف القارات، ناقلا رسالة فن راقية، قائمة على التسامح والمحبة بين الشعوب باختلاف دياناتها وأعراقها وثقافاتها وانتماءاتها”.

وأضاف في كلمته: “بكل صراحة اليوم مشاعري وأنا أمامكم مختلفة تماما، والسبب أن الحلم اللي تمنيته في يوم، تحقق بصورة لم أكن أتصورها، حلمي اللي راودني لأكثر من عشرين سنة، هو أن ألتقي بجمهوري على منصة في حبيبتي خورفكان فقط لا غير، ولكن تشاء الأقدار أن يتحقق أكثر مما تمنيت وحلمت، وكل ذلك بتوفيق من المولى عز وجل”.

هذا ومن ضمن مفاجآت الحفل تم توزيع كتاب خاص على الجمهور الحاضر في المدرّج، تضمن باللغات الأربعة العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية، أبواب مختلفة من سيرة ومسيرة حسين الجسمي الناجحة عربياً وعالمياً، الى جانب تفاصيل مشوّقة وجديدة تقدم في كتاب للمرة الأولى.