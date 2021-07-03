صور.. جلسة تصوير لـ هيا الشعيبي وابنتها تشعل السوشيال ميديا

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، صورا جديدة من أخر جلسة تصوير قامت بها برفقة ابنتها.

وظهرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في الصور برفقة ابنتها الصغيرة بإطلالة جميلة وعفوية ، وبدت ابنة هيا الشعيبي نسخة طبق الأصل عن والدتها ولاقت تفاعلا كبيرا

من حيث الملامح والشعر وحجم الجسم.

مؤخرًا، روت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تفاصيل التجربة الصعبة التي عاشتها مع ابنتها وتعرضها للحرق معتبرة أن ما حدث لها كان بسبب الحسد.

وكشفت هيا الشعيبي تفاصيل الحادث الذي تعرضت له مع ابنتها مشيرة إلى أنه أثناء تواجدها في المنزل سمعت أصوات صراخ تزداد لتتلقى صدمة اشتعال النار في ابنتها.

وقالت هيا الشعيبي: “سمعت صوت صراخ فقلت انها بتلعب وعادي، ولكن الصوت ازداد فتوقفت عن الصلاة وركضت بسرعة الى الحديقة لأجد ابنتي تركض والنار تحرقها، فسارعت ورفعت ثوب الصلاة وحاولت إطفاء النار وحمايتها”.

واعتبرت الفنانة الكويتية أن الأزمة التي تعرضت لها ابنتها كانت نتيجة الحسد لأنها رأت دائرة كبيرة في داخلها عين، بحد تعبيرها.

وعبرت عن حزنها وخيبة أملها من صدمتها في بعض صديقاتها اللواتي تخلين عنها في أزمتها الأخيرة وهو ما علق عليه الكثير من المتابعين أنها تقصد برسالتها الغامضة الفنانة إلهام الفضالة لكنها لم تكشف عن اسمها.

وتابعت:” الواحد اذا مشي مع صديق لازم يعرف هذا صديقك يحبك لنفسك ولما تطيح في مشكلة ما يخذلك. هذه صداقة عمر أخوة ومحبة وانا عندي وايد رفيقات مو واحدة او اثنين اللواتي خذلوا لا وايد”.