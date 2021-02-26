صور.. بنات أحمد زاهر يشعلن إنستغرام في أحدث ظهور لهن

المستقلة/- منى شعلان/ شاركت الفنانة الشابة ليلى زاهر، ابنة النجم أحمد زاهر، جمهورها ومحبيها صورًا لها برفقة شقيقاتهن ، حيث ظهرن في أزياء تنكرية بشخصيات كرتونية، وفور نشرها الصور حازت على إعجاب الجمهور وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

من ناحية أخرى عرض مؤخراً لليلي زاهر مسلسل “في بيتنا روبوت”، وحققت نجاحا كبيرا، وشاركها البطولة الفنان هشام جمال والفنانان شيماء سيف وعمرو وهبة، تأليف أحمد محيي وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور قصة المسلسل حول شاب يدعى يوسف يعمل على على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين “زومبا ولذيذ”، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.

وفى سياق آخر تعرضت ليلى زاهر، لإنتقادات واسعة مؤخراً بعد نشرها أكثر من فيديو وهي تستمع إلى مزيكا داخل السيارة وترقص أثناء قيادتها، رغم عدم حصولها على رخصة قيادة، حيث لا تزال تحت السن القانونية التي تمكن المواطنين من استخراج رخصة قيادة، ويبلغ عمرها 17 عامًا ولم تتخط الـ18 بعد.

من جانبه أكد الفنان أحمد زاهر، إن مقاطع الفيديوهات التي تنشرها ابنته ليلى داخل السيارة، هى دعابة ومرح مع أصدقائها، مشيراً إلى أنه يعلمها قيادة السيارة داخل الكومباوند السكنى الذين يقطنون فيه، لافتاً إلى أنها لا تمتلك سيارة من الأساس كون سنها القانوني لم يسمح لها بقيادة سيارة حتى الآن.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد.. مصمم جرافيك يحول يوسف شعبان إلى صدام حسين

رياضية

أسطورة برشلونة يدافع عن زيدان

اخبار العراق

محافظ ميسان يكرم عدداً من عمال المجاري في المحافظة

اخر الاخبار

أخر تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا

اخبار العراق

استقالة الوائلي.. وتكليف الاسدي بمنصب محافظ ذي قار

رياضية

مبابي يضع شرطا لناديه الجديد

اخر الاخبار

التنمية التشاركية بين الهيمنة والرتابة

اخر الاخبار

التنمية التشاركية بين الهيمنة والرتابة

اخر الاخبار

مذيعة لبنانية بطلة كليب “فيرساتشي” لمحمد رمضان

رياضية

دورتموند يعرقل مساعي ريال مدريد لضم هالاند

اخر الاخبار

هكذا احتفلت نجوى كرم بعيد ميلادها مع النجوم

اخبار العراق

هل سيتحول شمال شرق سوريا إلى منطقة المواجهة بين الولايات المتحدة وتركيا؟

اخر الاخبار

محمد صلاح على خطى روبي فاولر.. بنحو 12 مليون دولار

اخبار العراق

كتائب حزب الله تدعو البرلمان لمحاكمة من اسمتهم “الخونة والمتآمرين”

اخبار العراق

القبض على زعيم عصابة قتل اربع اشخاص في ميسان

اخبار العراق

الدفاع ترد على تصريحات للبنتاغون بشأن الضربة الأمريكية شرق سوريا

اخبار العراق

البرلمان ينشر جدول أعمال جلسته ليوم الاثنين الخالي من الموازنة