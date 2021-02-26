صور.. بنات أحمد زاهر يشعلن إنستغرام في أحدث ظهور لهن

المستقلة/- منى شعلان/ شاركت الفنانة الشابة ليلى زاهر، ابنة النجم أحمد زاهر ، جمهورها ومحبيها صورًا لها برفقة شقيقاتهن ، حيث ظهرن في أزياء تنكرية بشخصيات كرتونية، وفور نشرها الصور حازت على إعجاب الجمهور وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

من ناحية أخرى عرض مؤخراً لليلي زاهر مسلسل “في بيتنا روبوت”، وحققت نجاحا كبيرا، وشاركها البطولة الفنان هشام جمال والفنانان شيماء سيف وعمرو وهبة، تأليف أحمد محيي وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور قصة المسلسل حول شاب يدعى يوسف يعمل على على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين “زومبا ولذيذ”، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.

وفى سياق آخر تعرضت ليلى زاهر، لإنتقادات واسعة مؤخراً بعد نشرها أكثر من فيديو وهي تستمع إلى مزيكا داخل السيارة وترقص أثناء قيادتها، رغم عدم حصولها على رخصة قيادة، حيث لا تزال تحت السن القانونية التي تمكن المواطنين من استخراج رخصة قيادة، ويبلغ عمرها 17 عامًا ولم تتخط الـ18 بعد.

من جانبه أكد الفنان أحمد زاهر، إن مقاطع الفيديوهات التي تنشرها ابنته ليلى داخل السيارة، هى دعابة ومرح مع أصدقائها، مشيراً إلى أنه يعلمها قيادة السيارة داخل الكومباوند السكنى الذين يقطنون فيه، لافتاً إلى أنها لا تمتلك سيارة من الأساس كون سنها القانوني لم يسمح لها بقيادة سيارة حتى الآن.