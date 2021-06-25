صور.. بعد ظهورها بالحجاب.. هل تنوي حلا شيحة الاعتزال؟

المستقلة/- منى شعلان/ شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، صورا جديدة وهي بالحجاب برفقة زوجها الداعية معز مسعود وطفليها.

علقت حلا، على الصورة قائلةً: “بحمد ربنا أني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وباتمنى التوفيق لكل زملائي”.

كما تجاهلت بوستر الفيلم والبرومو الخاص به ولم تنشر أي تفاصيل على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، ليظن البعض أنها تفكر في الاعتزال بسبب زوجها الداعية معز مسعود.

الفيلم من بطولة تامر حسنى، ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

 

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