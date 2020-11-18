صور.. براد بيت يوزع المعونات على متضررى كورونا ولم يتعرفوا عليه

المستقلة/ منى شعلان/ ظهر النجم براد بيت في لقطات حديثة له ، وهو يقوم بتوزيع الطعام على الأسر المحتاجة والمتضررة من فيروس كورونا ، و التي تقطن بالمناطق السكنية الفقيرة بمدينة لوس أنجلوس.

وقاد براد بيت قاد بنفسه الشاحنة التي كانت تحتوي على الأطعمة وصناديق الخضراوات، وقام أيضاً بتفريغ محتوياتها وتوزيعها على الفقراء الذين احتشدوا من حوله بالعشرات ، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وظهر بيت ، وهو يرتدي الكمامة الطبية ونظارة شمس أخفت ملامح وجهه، ليلتف حوله العشرات ممن تسلموا هذه المعونات من بيت، و لم يدركوا أنهم في حضرة أحد أبرز نجوم هوليوود الحاليين.

من ناحية أخرى يستعد النجم براد بيت ، لتصوير فيلمه الجديد Bullet Train ، ويشاركه العمل كلا من زازي بيتز ،آرون تايلور جونسون، بريان تيري، أندرو كوجي ،جوي كينج.

فيلم “Bullet Train” مأخوذ من الرواية اليابانية “ماريا بيتل”، وتدور احداث العمل حول 5 قتله محترفين يجدون أنفسهم علي متن قطار سريع، ليكون لكل منهم مهمة للتنفيذ ، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال فصل الخريف.

يذكر أن براد بيت انفصل قبل 3 اشهر عن صديقته عارضة الأزياء الألمانية البالغة من العمر 27 عامًا نيكول بوتور السكي.

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