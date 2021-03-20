صور.. بإطلالة رومانسية.. غادة عبد الرازق برفقة زوجها في أحدث ظهور

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق ، صورها مع زوجها وهما يستمتعان بوقتهما وسط الثلوج في لبنان، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وتتواجد غادة في لبنان هذه الفترة من أجل تصوير مسلسلها “لحم غزال” الذي تشارك به في دراما رمضان 2021.

وفى السياق ذاته، نفت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب الأخبار المتداولة بخصوص تعاقدها على تسجيل تتر مسلسل”لحم غزال”، وقالت شيرين،عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر :”بعد نزول أخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان، أؤكد عدم وجود أي تعاقد بذلك حتى الآن. تصبحوا على خير”.

يُذكر أن الفنانة الشهيرة قدمت، في وقت سابق، أغنية “مشاعر”، في مسلسل “حكاية حياة” من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت آنذاك نجاحاً كبيراً.

مسلسل “لحم غزال” بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، وفاء عامر، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.