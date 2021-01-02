صور.. النجوم يشيعون جثمان الراحل وحيد حامد

المستقلة/ منى شعلان/شيع منذ قليل جثمان الكاتب المصري الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 76 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها العناية المركزة منذ عدة أيام.

وحرص عدد محدود من الفنانين على المشاركة في تشييع جثمان الراحل، وحيد حامد، وكان في مقدمتهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان كريم عبدالعزيز وعزت العلايلي وإلهام شاهين وعباس أبوالحسن وبشير الديك وسوزان نجم الدين ومنى زكي وأحمد حلمي، والفنان القدير رشوان توفيق، والكاتب أحمد مراد، والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة، والمخرج الكبير شريف عرفة.

وكان آخر ظهور للكاتب المصري فى ندوة تكريمه في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انقضت فعالياتها قبل أيام، وحصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا إلى جواره في بداية المشوار.

و أبرز ما قاله في الندوة:

– زوجتي زينب سويدان هي الوتد في حياتي، هي من شجعت مروان علي تنفيذ أول أفلامه من قصة يوسف إدريس.

– يوسف إدريس من نصحني بكتابة السيناريو، وبعد نجاحي ذات يوم قال لي “أنا اللي دليتك علي الطريق ومتعملش فيلم من قصتي”.

– ابني مروان سدد ديني عندما قدم فيلما عن قصة ليوسف إدريس.

– أتابع أعمال الشباب لتجديد خلايا مخي وأحب العمل معهم ومعرفة طريقة تفكيريهم.

– كنت أتحايل على الرقابة وأضع مشهدا ينشغلوا فيه وبعدها أضع المشاهد الأخرى التي أريدها أن تمر.

– نصيحتي للشباب أن يتحايلوا على الرقابة.

– أقول لرئيس الرقابة “فكها شوية وافتح الشبابيك عشان الناس تتنفس وكل واحد يقول اللي عنده”.

– لم أدخل في معارك كثيرة طوال حياتي لأني لم انتظر عطية أو منصب، وانفقت كل ما أملك على المهنة وبعت نفسي لخدمة الناس وطرح قضاياهم ومشاكلهم.

– أنا كنت شديد الإخلاص للكلمة اللى بكتبها، ومفيش كلمة كتبتها إلا وأنا حاطت فى ذهنى الناس اللى عايش وسطهم.

كما أوصى الكاتب الكبير وحيد حامد ، فى آخر مداخلة هاتفية له عبر إحدى القنوات المصرية ، المصريين بأن يأخذوا الدين من مصادر حقيقية، ولا يسمعوا لـ”كلام المصاطب”.

وعن حلمه الذي لم يتحقق، فأجاب وحيد حامد بأنه وإلى هذه اللحظة كان يتمنى أن يرى نهاية حقيقية للإخوان المسلمين، الذين يراهم مصدرا للتخلف ولديهم رغبة لجرنا إلى حياة بدائية.

وقال وحيد حامد إن الإخوان ينشرون فكرا فاسدا، وهو ينصح المصريين جميعا بأخذ الدين من مصادر حقيقية وعدم الاستماع إلى – كما يقال بالفلاحي – كلام المصاطب.

وأضاف وحيد حامد أنه ضد المتأسلمين، وأنهم ليسوا رجال دين ولا علاقة لهم بالدين، فلماذا يكلموننا في الدين، وهم يدخلون الدين تجارة، وهذه مسألة حقيرة جدا.