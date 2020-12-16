صور.. الفنانة سامية الجزائري تفاجئ الجمهور وتثير جدلا بأحدث ظهور لها

المستقلة/ منى شعلان/ بعد غياب لسنوات طويلة عن التمثيل ، تعود الفنانة السورية سامية الجزائري، مرة أخرى إلى الشاشة التليفزيونية من خلال مسلسل“الكندوش”.

ونشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، عدة صور من كواليس تصوير مسلسل “الكندوش” ، تجمعها بالفنانة سامية الجزائري، والفنانة السورية شكران مرتجى والفنان أيمن رضا، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وعلقت سلاف فواخرجي على الصور ، قائلة:”حبيبة الكل الست سامية الجزائري، نورتي التصوير وبتخلقي فرح وضحك وين ماكنت، وروحك الجميلة بعدها متل ماهي وأحلى كمان، الله يحميك ويخليلنا ياك”.

وأثارت صور الفنانة سامية الجزائري، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ظهور علامات كبر السن على وجهها، مما أدى إلى تغير ملامحها إلى حد كبير ، وهو ما عرضها للانتقاد من قبل البعض ، إلا أن الأغلب دافع عنها وعلق بأنها جميلة ، وشكلها طبيعي ويكفي أنها لم تخضع لعمليات التجميل كباقي الممثلات.

“الكندوش” مأخوذ من واقع البيئة الشامية، ويروي قصة حي دمشقي عبر 60 حلقة، ويتضمن مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشامية، التي كانت رائجة في الزمن الماضي، و”الكندوش” هو وعاء موشوري تُخزن فيه الحبوب، ذو فتحة سفلية خشبية ليخرج منها القمح أو العدس أو الحبوب، يتجاوز طوله المترين ونصف.

مسلسل “الكندوش” بطولة سلاف فواخرجي وأيمن زيدان وصباح الجزائري وسامية الجزائري وأيمن رضا وشكران مرتجي وفايز قزق، وعدد كبير من الممثلين السوريين يصل عددهم لـ150 ممثلاً وممثلة وأكثر، ومن تأليف الممثل الكبير حسام تحسين بك وإخراج سمير حسين.