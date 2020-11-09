صور.. الفنانة المصرية آثار الحكيم تصدم جمهورها فى أحدث ظهورها لها

المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الفنانة المصرية آثار الحكيم تريند مؤشر البحث جوجل ، خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد ظهورها برفقة الفنانة سهر الصايغ والفنان سامح حسين ، ضمن كواليس مسرحية “المتفائل” المعروض على المسرح القومي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة آثار الحكيم ، البالغة من العمر 62 عاما ، فى أحدث ظهور لها ، بعد فترة غياب عدة سنوات ، و اتضح من الصورة المتداولة حدوث تغير كبير فى شكلها ، فاجأ جمهورها ومحبيها ، مع إحتفاظها بجمالها الهادئ .

ونشرت الفنانة سهر الصايغ ،عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام ، صورة تجمعها بالفنانة الكبيرة، وعلقت قائلة :”نورتنا وشرفتنا أمس النجمة آثار الحكيم مسرحية المتفائل على المسرح القومي”.

ومسرحية “المتفائل” بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى.

يُذكر أن أخر عمل فني شاركت فيه الفنانة المصرية آثار الحكيم كان مسلسل “الوتر المشدود” عام 2009، وشارك فى بطولته : معالي زايد، كمال أبو رية، أحمد خليل، تأليف عماد نافع، إخراج خالد بهجت ، وابتعدت الفنانة المصرية من بعد هذا العمل عن الأضواء الفنية وأعلنت اعتزالها الفن .