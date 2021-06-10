صور.. الإبنة الثالثة لـ أحمد زاهر تقتحم عالم التمثيل

المستقلة/- منى شعلان/ حرص الفنان المصري أحمد زاهر على دعم ابنته الثالثة منى زاهر، فى أولى تجاربها التمثيلية والتي تعد أحدث المنضمين للوسط الفني من العائلة، حيث يشهد مسلسل “ليه لأ” للفنانة منه شلبي، أول ظهور للطفلة منى زاهر.

حيث نشر أحمد زاهر صور من كواليس المسلسل عبر حسابه بموقع إنستغرام وعلق:” مبروك يا منمونه أول عمل ليكي وأول تجربة، مع ناس محترمة ومهمة وإن شاء الله ربنا يكتب لك ويكتبلهم النجاح و التوفيق”.

أضاف زاهر: “مبروك صديقتي منة شلبي وصديقي أحمد حاتم والمخرجة المتميزة مريم أبو عوف والمؤلفة الرائعة مريم نعوم وشركة الإنتاج المحترمة، بالتوفيق للجميع”.

من جانبها عبرت ليلى زاهر عن سعادتها بتجربة شقيقتها الأصغر منى، وكتبت عبر حسابها بموقع إنستغرام:”أخيرا انتهى الانتظار، فخورة للغاية بصغيرتي منى، أنت لست فقط أختى أنت ابنتي، أكثر من فخورة بك يا حبيبتي”.

وتابعت موجهة حديثها للجمهور: “‏‎ أول تجربة لأختي و بنوتي الصغنونة مني أحمد زاهر مبسوطة بيها قوي و فخورة بيها جداً ، المسلسل هاينزل علي شاهد VIP، اتفرجوا وقولولي رأيكم وإن شاء الله دور منى يعجبكم”.

يذكر أن مسلسل “ليه لأ” الجزء الثاني من تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم و مجدي أمين، موسيقى تصويرية خالد الكمار، إخراج مريم أبو عوف، وبطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، دنيا ماهر، تامر نبيل، يارا جبران ومنى أحمد زاهر، ويعرض حصريا عبر منصة “شاهد VIP”.