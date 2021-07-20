صور.. إنطلاق عرض مسرحية “كوكو شانيل” لـ شريهان

المستقلة/- منى شعلان/ عادت الفنانة الكبيرة شريهان إلى جمهورها من جديد من خلال عمل فني مسرحي يحمل اسم كوكو شانيل ، تم عرضه خلال الساعات الماضية على منصة شاهد vip.

وحرصت شريهان على توجيه الشكر لكل من شارك في المسرحية، ليس فقط أبطالها بل حتى من يقف خلف الكواليس.

وكتبت شريهان عبر حسابها على بموقع “تويتر”:”مقولة أضفتها إلى قاموسي.. “الأبطال الحقيقيون لا يصعدون إلى خشبة المسرح، الأبطال الحقيقيون وراء الكواليس”.

وأضافت: “شكرا شكرا شكرا إلى كل بطل مبدع حقيقي كان خلف خروج مسرحية كوكو شانيل من أصغر عامل وصولا إلى المخرج الرائع الأستاذ هادي الباجوري”.

وتطلّ شريهان من خلال هذا العمل المسرحي في شخصية “كوكو شانيل”، إحدى أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة، والتي بدأت مسيرتها بشكل متواضع بعد أن نشأت في أحد دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية.

وكانت حياتها ثرية بالأحداث وجديرة بأن تقدم ضمن عمل إستعراضي مسرحي يعيد نجمة الفوازير الشهيرة إلى جمهورها.

وأدت الفنانة شريهان العديد من الاستعراضات التى أظهرت لياقتها الفنية ، وكأنها ممارسة لها طيلة تلك السنوات ولم تنقطع .

العمل شارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب شريهان على رأسهم إنجى وجدان ، هانى عادل ، سمر يسرى ، أيمن القيسوني ، حنان يوسف ، والكاتب تامر حبيب ، بالإضافة الى ظهور كل من آسر ياسين فى دور صحفى أمريكى ضيف شرف .