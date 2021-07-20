صور.. إنطلاق عرض مسرحية “كوكو شانيل” لـ شريهان

المستقلة/- منى شعلان/ عادت الفنانة الكبيرة شريهان إلى جمهورها من جديد من خلال عمل فني مسرحي يحمل اسم كوكو شانيل ، تم عرضه خلال الساعات الماضية على منصة شاهد vip.

وحرصت شريهان على توجيه الشكر لكل من شارك في المسرحية، ليس فقط أبطالها بل حتى من يقف خلف الكواليس.

وكتبت شريهان عبر حسابها على بموقع “تويتر”:”مقولة أضفتها إلى قاموسي.. “الأبطال الحقيقيون لا يصعدون إلى خشبة المسرح، الأبطال الحقيقيون وراء الكواليس”.

وأضافت: “شكرا شكرا شكرا إلى كل بطل مبدع حقيقي كان خلف خروج مسرحية كوكو شانيل من أصغر عامل وصولا إلى المخرج الرائع الأستاذ هادي الباجوري”.

وتطلّ شريهان من خلال هذا العمل المسرحي في شخصية “كوكو شانيل”، إحدى أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة، والتي بدأت مسيرتها بشكل متواضع بعد أن نشأت في أحد دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية.

وكانت حياتها ثرية بالأحداث وجديرة بأن تقدم ضمن عمل إستعراضي مسرحي يعيد نجمة الفوازير الشهيرة إلى جمهورها.

وأدت الفنانة شريهان العديد من الاستعراضات التى أظهرت لياقتها الفنية ، وكأنها ممارسة لها طيلة تلك السنوات ولم تنقطع .

العمل شارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب شريهان على رأسهم إنجى وجدان ، هانى عادل ، سمر يسرى ، أيمن القيسوني ، حنان يوسف ، والكاتب تامر حبيب ، بالإضافة الى ظهور كل من آسر ياسين فى دور صحفى أمريكى ضيف شرف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رئيس الوزراء التونسي يقيل وزير الصحة ويكلف آخر

اخبار العراق

العراق .. تشيع جنازات ضحايا هجوم “ليلة الأضحى” الدامي

اخر الاخبار

 مهاجمة رئيس مالي بالسكين اثناء صلاة العيد

اخر الاخبار

الصين تنفي اتهامات بوقوفها خلف هجمات سيبرانية استهدفت مايكروسوفت

اخر الاخبار

فيلم “بنات الشمس” يفتتح مهرجان “موسكو” للسينما الكردية بدورته الاولى في روسيا

اخبار العراق

اليونسيف : تفجير مدينة الصدر تذكير مروع بالعنف الذي يواجهه أطفال العراق

اخبار العراق

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بمدينة الصدر

اخبار العراق

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بمدينة الصدر

اخر الاخبار

إلهام الفضالة تحسم الجدل.. هل زوجها شهاب جوهر متزوج أم مطلق؟

اخبار العراق

العراق ..  30 قتيلًا و50 مصابًا حصيلة حادث تفجير الصدر 

اخر الاخبار

شاهد : قصف صاروخي أثناء صلاة العيد في العاصمة كابول

اخبار العراق

ارتفاع حصيلة انفجار مدينة الصدر إلى 35 قتيلاً و57 جريحاً

اخر الاخبار

تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز

اخر الاخبار

شاهد.. بكاء حجاج عبد العظيم على الهواء بسبب شقيقته الراحلة

ثقافة وفنون

فيديو.. صالح الراشد يرد على اتهامات تشبه بالنساء

اخر الاخبار

تفاصيل مذكرات الأمير هاري السرية

اخر الاخبار

فيديو.. جمال النجادة تتعرض لهجوم حاد بسبب إلهام الفضالة