صور.. أصالة تتألق بفستان خطوبة ابنتها شام

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت النجمة السورية أصالة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول صورة لها وهي مرتدية فستان خطوبة ابنتها شام الذهبي مرة أخرى بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

حيث نشرت شام عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع “إنستغرام”، صورتها إلى جانب صورة والدتها بنفس الفستان، معلقة : “هذا بالفعل ما نفعله.. هذا يسمى بإعادة تدوير الموضة.. ونحن فخورون بذلك”، كما نشرت صورة لوالدتها بمفردها تؤكد أنها تبدو أحلي بالفستان، قائلة: “ولكن هى بالتأكيد ارتدته بطريقة أفضل”.

من ناحية أخرى طرحت النجمة السورية أصالة نصرى، مؤخرا، أغنيتها الوطنية الجديدة “بنحبك” التى أهدتها إلى أهل مصر المحروسة، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات عبد الله حسن، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح.

وكان آخر ألبومات النجمة أصالة نصرى “لا تستسلم”، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، “وش كنت أقول” من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، “يا مثبت” من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية “ما اعرف انطق”، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، “رفقا” من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، “الطف بحالى” من كلمات العالية، ألحان سهم، “دروب الأمانى” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، “والله وتفارقنا” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.