صورة نادرة لعبد الحليم حافظ وهو يبكي بشدة

المستقلة /- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة جداً للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ وبدا فيها وهو يبكي بشدة فيما يقوم شخص آخر باحتضانه.

وتساءل المتابعون عن ظروف التقاط هذه الصورة وعن سبب بكاء العندليب. ورداً على ذلك كتب أحدهم: “السبب في بكاء عبد الحليم حافظ إنه كان منهار بعد ما سمع خبر وفاة أنور منسي، عازف الكمان الشهير إثر سقوطه من خيل كان راكبه. أنور منسي كان صاحب عبد الحليم وهو زوج الفنانة اللبنانية الراحلة صباح ووالد هويدا بنت صباح”.

يشار إلى أن الراحل منسي كان صديقاً لكل الفنانين الكبار منهم إلى جانب عبد الحليم حافظ، أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ومحمد فوزي و فريد الأطرش.

وتزوج من الفنانة الراحلة صباح واستمر زواجهما لمدة 4 سنوات أنجبا خلالها ابنتهما هويدا في العام 1952. وتوفي في العام 1961 عن 39 عاماً بعد تعرضه لحادث أليم عند سقوطه عن ظهر حصان كان يستقله في سفح الهرم.