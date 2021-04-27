صورة صادمة لـ “روجينا” بعد إصابتها أثناء تصوير مسلسل “بنت السلطان”

المستقلة/- منى شعلان/ أصيبت الفنانة المصرية روجينا ، أثناء تصوير مسلسلها “بنت السلطان” الذي يُعرض حالياً فى الموسم الرمضاني 2021، وتم نقلها إثر ذلك لأحد المستشفيات.

ونشرت روجينا صورة لها بعد إصابتها في المسلسل، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام وعلقت قائلة: “الحمدلله قدر الله وماشاء فعل بشكر كل زمايلى اللى اطمنوا عليا بشكر صابرين أختي الأصيلة اللى سابت تصورها وجتلى المستشفى”.

وتابعت: “بشكر كل الفانز اللى كانوا قلقانين عليا بشكر كل زميلى فى التصوير على خوفهم عليا واسفة لكل الناس اللى كلمتنى ومعرفتش ارد عليهم”، مضيفة: “شكرا عائلتى الصغيرة اللى جنبى دايما وعائلتى الفنية الكبيرة شكرا على كل الحب دا”.

وكشف الفنان حسن أبو الروس تفاصيل إصابة الفنانة روجينا عبر صفحته الشخصية بموقع إنستغرام: “خبر عاجل إصابة الفنانة العظيمة القديرة روجينا بجرح عميق في وجهها الجميل أثناء تصويرها مسلسل بنت السلطان وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى”.

وتابع: “وتم إجراء 7 غرز تجميلية والغريب والغير متوقع أنها بعد العملية استكملت التصوير بكل براعة وجدية ووجها ينزف في المشهد والحقيقة وهذا كان درس لي أنا شخصيًا في التضحية والإخلاص في العمل”.

تظهر روجينا هذا العام في بطولتها المطلقة الأولى من خلال مسلسل “بنت السلطان” بطولة النجوم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، وندى موسى وغيرهم، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.