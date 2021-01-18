صندوق النقد الدولي: إعفاء واسع لديون السودان

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المستقلة/- قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إن المؤسسة المالية الدولية تعمل “بتركيز شديد” مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع للديون وستجري في مارس المقبل تقييما للتقدم في برنامج يراقبه خبراء الصندوق.

وأبلغت جورجيفا الصحفيين اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي عبر الانترنت أنها تشعر بتفاؤل إزاء دعم قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء بصندوق النقد لتقديم إعفاء من الديون للسودان بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، والتصميم الذي تبديه السلطات السودانية.

وقالت “نأمل بأن نقدم بأسرع ما يمكن إلى الدول الأعضاء حجة قوية بشأن السودان للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون حتى يمكن لذلك البلد أن يعود للاندماج في المجتمع الدولي”. “أتوقع أنه في مارس سيكون لدينا المزيد الذي نبلغكم به”.

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