صلاح يعادل إنجاز كريستيانو في الدوري الإنجليزي

(المستقلة) سجل المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، هدفا لفريقه ضد ولفرهامتون واندررز بالجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البطولة، حين كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد.

وبهذا الهدف وصل صلاح إلى 84 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي، بقميص مانشستر يونايتد في البريمييرليج، خلال فترته مع “الشياطين الحمر” بين 2003 و2009.

جدير بالذكر أن صلاح سجل أهدافه الـ84 في 131 مباراة فقط، أقل بـ65 مباراة من كريستيانو الذي أحرز نفس العدد من الأهداف خلال 196 لقاء.

وكان النجم المصري صاحب الـ28 عاما قد سجل هدفين في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي، خلال فترته مع الفريق اللندني بين 2013 و2015، والتي خرج خلالها معارا إلى فيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي.

وفي صيف 2017 انتقل صلاح إلى ليفربول قادما من روما مقابل 42 مليون يورو، وشارك في 118 مباراة بالمسابقة، سجل خلالها 82 هدفا حتى الآن.