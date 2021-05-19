صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية عن ترحيب برشلونة بعقد صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتقضي الصفقة، بعودة الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة إلى “واندا متروبوليتانو”، مقابل انتقال جواو فيليكس إلى “كامب نو”.

ورحل جريزمان عن أتلتيكو مدريد قبل موسمين، ليتم تعويضه في نفس الفترة بفيليكس، قادما من بنفيكا.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة لن يمانع إتمام تلك الصفقة، خصوصا أن جريزمان لم يقدم المستوى الذي ظهر به مع أتلتيكو مدريد، كما أن فيليكس يعتبر من أفضل المواهب الشابة في العالم.

وأضافت الصحيفة، أن قيمة انتقال جريزمان إلى برشلونة مشابهة إلى حد كبير لقيمة انتقال فيليكس إلى أتلتيكو، حيث انتقل الأول بعد قيمة الشرط الجزائي (120 مليون يورو)، بينما انتقل الثاني مقابل 126 مليونا.

وتابعت الصحيفة، أن أتلتيكو اقترح بالفعل على برشلونة إتمام تلك الصفقة الصيف الماضي، لكن اقتراحه قوبل بالرفض من قبل المجلس السابق، الذي حارب على صفقة جريزمان.

وصرح إنريكي سيريزو، رئيس أتليتكو مدريد، خلال الساعات الماضية، برغبته في استعادة جريزمان، لكنه أشار إلى صعوبة موافقة برشلونة على ذلك.

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