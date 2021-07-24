“صفعة قضائية” من أنجلينا جولي لـ براد بيت في قضية طلاقهما

المستقلة/- منى شعلان/ تلقى القاضي الذي ينظر دعوى طلاق بين الفنان “براد بيت” والفنانة “أنجلينا جولي”، أمرًا بالتنحي، حيث اتهمته الأخيرة بعدم الحيادية.

وقضت محكمة استئناف في كاليفورنيا بأنه كان ينبغي للقاضي أن يكشف عن علاقاته المهنية السابقة بالمحامين، وجاء في حكم محكمة الاستئناف أن أوديركيرك ارتكب “مخالفة أخلاقية.. قد تدفع شخصًا موضوعيًا، مدركًا لجميع الحقائق، إلى إبداء شك منطقي في قدرة القاضي على أن يكون محايدًا.. التنحي (عن نظر القضية) مطلوب”.

واستعان الزوجان بـ”أوديركيرك”، وهو قاض خاص، في محاولة لإبقاء تفاصيل طلاقهما في سرية تامة، ومن المرجح أن يزيد تنحيه من أزمة نزاع الحضانة، ولكن براد بيت وقف ضد محاولة جولي إبعاد أوديركيرك.

جاء ذلك بعد فوز الفنان براد بيت بحضانة أطفاله، بعد معركة قانونية طويلة بين الطرفين ما يقرب 5 سنوات، ما أثار غضب “جولي” والتي أكدت أن هذا القرار سيضر بمصالح أبنائها.

واستغرق صدور الحكم شهورًا عديدة، وكان هناك عدد كبير من الشهود والخبراء والمعالجين النفسيين، وانتقدت جولي قرار القاضي عدم السماح للأطفال بالحضور للشهادة في جلسات قضية الحضانة.

ومن جهته، قال متحدث باسم براد بيت، إن الحكم استند إلى مسألة فنية وإن القرار السابق الذي أصدره القاضي بالسماح لبيت بالاشتراك في الحضانة كان بناء على شهادة شهود خبراء، مضيفا في بيان له :”سنواصل القيام بما هو ضروري من الناحية القانونية بناء على تلك النتائج التفصيلية لما هو أفضل للأطفال”.

ويشترك براد بيت وأنجلينا جولي حاليا في حضانة خمسة من أطفالهما الستة، أما السادس مادوكس المولود في كمبوديا، فيبلغ من العمر 19 عامًا ولا يخضع لترتيبات الحضانة.

وانفصل جولي وبيت، في سبتمبر 2016 بعد حوالي على عشر سنوات من الصداقة وعامين من الزواج، ورفعت جولي دعوى طلاق بسبب اختلافات لا يمكن تجاوزها، حيث أُعلن انفصال الزوجين رسميا في 2019 لكن النجمين ظلا يتنافسان في معركة على حضانة أطفالهما الخمسة القصر.