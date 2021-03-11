صعود مؤشرات بورصة مصر في ختام تعاملات الأسبوع

المستقلة/أمل نبيل/أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع، على صعود جماعي.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 642 مليون سهم من 24.3 ألف صفقة منفذة.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 11.261.35 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “ايجي اكس 70” بنسبة 0.69 %، ليغلق عند مستوى 2.212.85 نقطة، وكذلك المؤشر “ايجي اكس 100” بنحو 0.6 %، ليغلق عند مستوى 3.223.36 نقطة،

وسيطر على تعاملات الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 9.9 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه على الترتيب.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 24.4 مليون جنيه.