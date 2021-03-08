صعود مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات الاثنين

المستقلة/أمل نبيل/ استقرت مؤشرات البورصة العراقية في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات اليوم الاثنين، وصعد المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة 1.22٪ ليصل إلى مستوى 565.73 نقطة.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1.3 مليار سهم بقيمة 687.900 مليون دينار عبر تنفيذ 441 صفقة منفذة.

وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 29 شركة ارتفع منها 15 شركة، وانخفضت 6 شركات بينما استقرت أسعار 8 شركات دون تغيير.

تعاملات المستثمرين

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق العراقية ، 277 مليون سهم بقيمة 225 مليون دينار من خلال تنفيذ 68 صفقة على أسهم 7 شركات.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 97 مليون سهم بقيمة 85 مليون دينار، من خلال تنفيذ 16 صفقة على أسهم شركتين.

 

الشركات الأكثر ربحية

– صناعة وتجارة الكرتون.

– المعدنية والدراجات.

– المصرف المتحد.

الشركات الأكثر خسارة

-المنتجات الزراعية.

-مصرف ايلاف

-مدينة ألعاب الكرخ.

 

 

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