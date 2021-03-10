صعود أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء

المستقلة/-ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء،وصعدت أسعار خام برنت فوق مستوى 67 دولارا للبرميل.
وارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليموط أبريل/نيسان بنحو 0.4 بالمائة إلى 64.29 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 64.94 دولار للبرميل.

وارتفع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي “برنت” تسليم مايو/آيار بنحو 0.5 بالمائة عند 67.87 دولار للبرميل، بعد أن سجل 68.42 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.
وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بحو 900 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 10.900 مليون برميل يومياً.

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