صدور حكم قضائي بالسجن 6 أشهر بحق الفنانة همسة ماجد

المستقلة / متابعة /- كشف مصدر قضائي، الأربعاء، عن صدور حكم قضائي بالسجن 6 أشهر بحق الفنانة همسة ماجد جراء تهديدها محامية.

وذكر المصدر القضائي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” ، أن “قرارا قضائيا صدر بحق الفنانة والإعلامية همسة ماجد يقضي بالسجن لمدة 6 أشهر”

وأضاف المصدر أن “القرار صدر على خلفية تهديدها لمحامية، مشددا على ان الحكم جاء مع وقف التنفيذ مع دفع غرامة مالية”.

وهمسة ماجد حميد، إعلامية عراقية وممثلة ومغنية وعارضة ومقدمة برامج تلفزيونية.

عملت همسة مع العديد من القنوات مثل قناة إم سي بي والسومرية والشرقية والبغدادية.

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