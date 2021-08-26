صحيفة تكشف تفاصيل فشل صفقة المهاجم النرويجي هالاند مع تشيلسي

المستقلة /- فجرت صحيفة “بيلد” الألمانية مفاجأة كبيرة فيما يخص فشل صفقة المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند مع تشيلسي الإنجليزي، حيث ذكرت أن وكيل اللاعب مينو رايولا طلب له راتبا سنويا من البلوز يقدر بـ50 مليون يورو وهو الأعلى في العالم وفي تاريخ كرة القدم بشكل عام.

وكان هالاند أحد الأسماء المتصارع عليها الأندية الكبرى هذا الصيف، حيث تم عرض المهاجم النرويجي على عدة فرق من قبل وكيله مينو رايولا، على الرغم من أن بوروسيا دورتموند كان يريد الاحتفاظ بنجمه.

كان تشيلسي من أكثر الأندية التي كانت مهتمة بهالاند، حيث أراد “البلوز” ضم لاعب من المتوقع أن يمثل حقبة في المواسم المقبلة، لكن الطلبات المالية المفرطة لرايولا أحبطت الصفقة، وقام تشيلسي في النهاية بالتوقيع مع البلجيكي روميلو لوكاكو بدلا منه.

وكشفت صحيفة “بيلد” عن الأرقام التي طلبها وكيل هالاند لإنتقاله إلى قلعة “ستامفورد بريدج”، وطلب وكيل اللاعبين الإيطالي براتب قدره 50 مليون يورو سنويًا لوكيله، علما بأنه يتقاضى حاليا 8 ملايين يورو فقط مع دورتموند، كما أن 5٪ من هذا الراتب (2.5 مليون يورو) ستذهب إلى رايولا. وبالإضافة إلى ذلك، طلب رايولا مبلغا مهولا كعمولة له على هذه الصفقة بلغ 40 مليون يورو.

تشيلسي على الرغم من كونه أحد أقوى الأندية اقتصاديًا في الوقت الحالي، تراجع على الفور عن تنفيذ الصفقة، حيث كان عقد هالاند على الأرجح لمدة 5 مواسم سيتجاوز 300 مليون يورو.

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